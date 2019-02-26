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Псковские каратисты завоевали медали на окружных соревнованиях в Череповце

Псковские спортсмены завоевали медали на Чемпионате и Первенстве Северо-Западного федерального округа по каратэ WKF и Межрегиональных детских соревнованиях, которые прошли 22-24 февраля в городе Череповец Вологодской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщил председатель Федерации каратэ Пскова, тренер каратэ Антон Потебня. 

На 4 татами почти 800 участников соревновались в своих категориях за право подняться на пьедестал. Спортсмены, судьи и тренеры города Пскова приняли участие в этих соревнованиях в составе сборной команды Псковской области по каратэ WKF.

Артем Титов занял первые места в дисциплинах ката и кумите (категория 6-7 лет свыше 30 кг), Иван Шевчук - второе место в ката (категория 8-9 лет), Елизавета Потебня - третье место в ката (категория 10-11 лет). Д. Потебня, Г. Новик и А. Лебедев стали вторыми в ката среди спортсменов 10-11 лет. Е. Ермолов завоевал «серебро» в ката среди участников от 18 лет.

В рамках соревнований проходил судейский аттестационный экзамен по ката и кумите, в котором принимали участие судьи Псковской области.

Следующим этапом будет Первенство России, которое пройдет в конце апреля в Нальчике.

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