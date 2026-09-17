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Псковская команда отличилась в финале «Зарницы 2.0» в Волгоградской области

В Волгоградской области завершился финал Всероссийской военно‑патриотической игры «Зарница 2.0» для специальной возрастной категории. Псковскую область на соревнованиях представляла команда «Наследие Воин 60» из Невельского муниципального округа. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил псковичей с высокими результатами на соревнованиях.

Фото здесь и далее из канала Михаила Ведерникова в MAX

Юные участники продемонстрировали высокий уровень подготовки. Всего в масштабных состязаниях приняли участие 240 ребят со всей страны.

«Наши ребята продемонстрировали высокий уровень подготовки и вошли в число лучших в индивидуальных зачётах. Гордимся и желаем новых успехов», – написал Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

Никита Бочаров из Псковской области занял первое место в состязании инженеров‑сапёров. Александр Луганцев и Денис Минов стали бронзовыми призёрами (третье место) в состязании операторов БПЛА. Команда активистов «Движения первых» и их наставников подтвердила, что системная подготовка и сплочённость дают сильные результаты на всероссийском уровне.

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