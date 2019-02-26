Памятник Александру Пушкину осквернили вандалы в Риге

15:13, 26 февраля 2019, ПАИ

Неизвестные осквернили памятник Александру Пушкину в Риге, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя «Дома Москвы» Виолетту Матвееву.

«У памятника Пушкину отпилена трость», - сказала она.

По словам Виолетты Матвеевой, инцидент произошел несколько недель назад. В настоящее время «Дом Москвы» работает над тем, чтобы восстановить монумент. Сроки завершения этих работ пока не известны.

Памятник Александру Пушкину работы скульптора Александра Таратынова установили в Риге в августе 2009 года к 210-летию со дня рождения поэта при поддержке «Дома Москвы» и пушкинского общества Латвии. Сам монумент был доставлен в Латвию из России.