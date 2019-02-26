Кредиты на 300 тысяч оформили мошенники на пожилую опочанку

15:31, 26 февраля 2019, ПАИ

65-летняя жительница Опочки стала жертвой мошенников в Интернете. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, экс-бухгалтер заинтересовалась в социальных сетях предложением о возможности получения заработка с помощью игры на онлайн-бирже. Предлагалось делать ставки на акции некоторых компаний, что сулило, якобы, солидные дивиденды. При этом организаторы сумели заполучить у опочанки ее паспортные данные и прочие интересовавшие их реквизиты. В итоге «работодатели» оформили на горожанку кредиты на сумму свыше 300 тысяч рублей.

Убедившись, что имеет дело с мошенниками, потерпевшая обратилась за помощью в МО МВД России «Опочецкий». В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.