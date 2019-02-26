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Около 7 тысяч рублей лишился великолучанин, назвав реквизиты своей карты лжесотруднице банка

39-летний великолучанин, поддавшись на уловки женщины, представившейся работником банка, лишился денег, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, 25 февраля жителю Великих Лук на мобильный телефон позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей банка. Она заявила, что с его банковской карты злоумышленники пытаются, якобы, снять деньги, и попросила уточнить реквизиты. Горожанин сообщил требуемые данные, а через некоторое время с его карты были списаны около 7 тысяч рублей.

Потерпевший обратился за содействием в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В ведомстве отметили, что подобный случай далеко не единичный и настоятельно рекомендовали жителям региона быть в такого рода ситуациях предельно осмотрительными и внимательными.

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