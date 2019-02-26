Уйти от ямочного ремонта псковских дорог и применять его только зимой предложил активист движения «Убитые дороги»

13:53, 26 февраля 2019, ПАИ

Уйти от ямочного ремонта псковских дорог и применять его только зимой предложил активист движения «Убитые дороги» Дмитрий Цопов. Об этом он заявил в прямом эфире проекта ПАИ-live 26 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Цопов отметил, что сегодня уйти от ямочного ремонта позволяют новые технологии – холодный асфальт. «Эта технология работает и не требует больших трудовых затрат, и держится намного дольше, но правда стоит чуть подороже, чем обычный асфальт», - уточнил он.

Другой активист «Убитых дорог» Николай Мельков напомнил, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал указание, как проводить гарантийный ремонт. Он отметил, что до этого чётких указаний не было и ремонтники руководствовались только тем, чтобы просто не было ям, заделывали их «слоником», согласно требованиям по размерам ямы.

Напомним, на совещании 22 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил о своём решении передать контроль за ремонтом и содержанием псковских дорог на областной уровень. Для этого будут созданы специализированная контрольная лаборатория и рабочая группа. В её состав войдут представители городской и областной власти, силовых структур и общественных активистов.