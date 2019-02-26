Дорожный патруль

18:02, 26 февраля 2019, ПАИ

22 февраля псковские общественники из ОНФ и движения «Убитые дороги» стали участниками контрольного выезда губернатора по оценке состояния дорог в Пскове. По его итогам Михаил Ведерников поставил городским властями оценку «неуд» и заявил о необходимости передать контроль за состоянием дорог областного центра на уровень региона. В прямом эфире проекта ПАИ-live эксперты «Убитых дорог» Николай Мельков и Дмитрий Цопов высказали свое мнение о причинах плачевного состояния псковских улиц, а также прокомментировали грядущие изменения в схеме ремонта и содержания дорог города.

- Следили ли вы на следующий день за реакцией городских властей после этого выезда? В частности, у главы администрации Пскова Александра Братчикова появился пост в Instagram с претензиями к подрядчикам, глава Пскова Иван Цецерский созвал оперативное совещание со своими коллегами, главами комитетов гордумы. Что вы об этом думаете, насколько все серьезно?

Д. Цопов: Мы накануне еще в группе «Убитые дороги» в "ВКонтакте" провели голосование, где попросили оценить жителей города качество уборки дорог и их содержание в плане ямочного ремонта. Что примечательно, 90% псковичей сказали, что состояние неудовлетворительное. То есть сами жители говорят о том, что дороги в Пскове нуждаются в срочном ремонте. И причем в ремонте не в таком, какой производился до этого времени, потому что такое качество ремонта никого не устраивает. Мы провели инспекцию вместе с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, выбрали ключевые точки, которые наиболее ярко показывают состояние дорожной сети Пскова.

Первой точкой была улица Юбилейная, напротив Дома офицеров. Там мы два года назад видели так называемый, ремонт. Управление городского хозяйства администрации Пскова выкатило технику, катки, и в неблагоприятных погодных условиях, в лужи и грязь стали закатывать асфальт. Сложно назвать, что эта за технология ремонта была: ямочный ремонт или ремонт «картами». Они просто вывалили в лужу асфальт и раскатали его катком, причем он даже прилипал к катку, они его даже лопатами счищали.

Н. Мельков: Для городских властей, видимо, этот выезд и совещание были неожиданностью. Об этом говорит их последующая реакция: что главы города, что главы администрации Пскова, когда они начали делать вид, как будто сами никогда не ездили и не видели состояние дорог, что прописано в контрактах у подрядчиков и как они работают. Причем у главы города Ивана Цецерского в Instagram есть ролики, где он пишет про хорошую уборку, но почему-то на улице Некрасова, где находятся администрации Пскова и области. Может быть там и хорошая, но у нас в городе не одна улица, проблемы были даже и на Октябрьском и Рижском проспектах, не говоря уже о дальних районах – Завеличье, Запсковье или Завокзалье.

Нельзя так оценивать, что вот здесь убирают хорошо и значит у нас проблем нет. Проблемы есть, и они очень большие. Просто это все накапливалось до нашей поездки.

Д. Цопов: Кстати, тогда на улице Юбилейной представители УГХ сказали, что ремонт производился согласно технологиям. Это все вот накапливается, один к одному. То есть УГХ считает, что такой ремонт соответствует нормативным требованиям. Но естественно, мы сейчас, спустя два года, видим состояние этой дороги. Тем более, что после этого ремонт там проводился неоднократно, засыпали дорогу щебнем, «слоником» проходили – струйно-инъекционным методом, который опять же используется, чтобы заделать небольшие трещины, ямки и разрушения.

- Главный тезис, озвученный Михаилом Ведерниковым, - необходимость передачи контроля ремонта дорог с муниципального уровня на региональный, создание рабочей группы по приемке дорог областного центра, по закупке, формировании и создании специальных дорожных лабораторий. Вы вошли, войдете, в рабочую группу по приемке дорог? Означает ли это, что теперь «Убитые дороги» будут принимать качество ремонта дорог в Пскове?

Д. Цопов: Да, нас пригласили войти в эту группу. Как эта группа будет контролировать приемку дорог, мы, честно говоря, пока не знаем.

Н. Мельков: На базе Псковавтодора будет отдельная лаборатория, хотя у нас такая уже есть при нашем Комитете по транспорту. Но, как показал опыт Ольгинского моста, сведения проведенных там испытаний были совсем далеки от сведений независимой лаборатории, которая приехала проверять совместно с прокуратурой.

- Чем это объясняется?

Н. Мельков: Может быть это и коррупционные факторы. Видимо, есть какой-то общий интерес. У нас задача простая – нам, как и всем автомобилистам и пешеходам, нужны хорошие дороги, потому что мы не только ездим, но и иногда ходим пешком. Хотя последнее время тротуары начали делать. Сейчас у нас будет большой ремонт и мы надеемся, что на тех улицах, которые будут идти по БКД [программа «Безопасные и качественные дороги» - ПАИ], также будут делаться еще и тротуары, потому что с тротуарами в городе очень большая проблема.

Д. Цопов: БКД – это федеральный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», по которому в Псковскую область приходит 1,6 млрд рублей в этом году на ремонт дорог. То есть это достаточно большая цифра, поэтому мы ожидаем, что в этом году будет довольно большой скачок в ремонтных работах.

- Какие болевые точки в составлении муниципальных контрактов вы видите? Что не так с контрактами?

Д. Цопов: По результатам встречи губернатор дал указание, чтобы сейчас в контрактах были прописаны четкие требования, как проводить гарантийный ремонт. Потому что сейчас в контрактах нет четких указаний, гарантийную дорогу можно было заделывать любым материалом.

- Просто засыпать песком тоже можно? И это будет гарантийный ремонт?

Н. Мельков: Главное обеспечить требования федерального закона №196 ФЗ «О безопасности движения». Сейчас параметры немного изменились, это стали площадь и объем ямы.

- То есть по факту сейчас муниципальный контракт подразумевает, что гарантийный ремонт нужен для того, чтобы не было ямы?

Н. Мельков: И такой ремонт мы видим, мы о нем говорим уже не первый год. Это всем известная улица Звездная, куда мы поехали на заключительную точку с Михаилом Ведерниковым. Улица последний год на гарантии, а уже почти что два с лишним года ее содержат всеми возможными способами, есть куча разрушений, дефектов, но там не перекладывают асфальт. Там локально, чем-то, то «слоником», лишь бы улица дожила до окончания гарантийного срока. Она еще вроде бы гарантийная, но, если привести туда людей, кто не знает, что эта улица ремонтировалась по гарантии, я думаю, мало кто скажет, что это одна из новых улиц.

- Какие-то еще предложения по подготовке муниципальных контрактов на ремонт, кроме способа и материалов для проведения гарантийного ремонта, можете назвать?

Д. Цопов: Максимально уйти вообще от ямочного ремонта. Понятно, что аварийный ямочный ремонт все равно остается и будет, например, зимой, когда нельзя применять другие технологии. Тем не менее, есть новые технологии, которые позволяют уйти от того же щебня: холодный асфальт. На улице Новаторов мы с ребятами несколько ям залатали холодным асфальтом и эти заплатки очень хорошо продержались. Технология работает, она не требует больших трудозатрат. Единственное, что это дороже, чем сыпать щебень, но и эти заплатки держатся гораздо дольше.

Н. Мельков: Главное, чтобы не было ситуации, как на улице Индустриальной: от улицы Аллейной до Инженерной. Там делали ямочный ремонт всеми возможными способами, но только не "картой", когда вырезается кусок асфальта. Там делали всеми возможными способами: и щебень, и привозили просто «отработку», бежал «слоник». Весь этот участок в 400 метров – он просто в ужасном состоянии, надеюсь, что в этом году у них будет конкурс на реконструкцию этого участка со светофором, надеюсь, что они все-таки его исправят. Очень бы хотелось верить, что вместо светофора там, на перекрестке улиц Инженерной и Индустриальной, появится круговое движение. Как показывает практика, круговое движение намного лучше и безопаснее, тяжесть аварий и их последствия сразу уменьшаются. Мы не будем стоять вечно и ждать фазу. Если светофор ломается, его нужно сразу чинить. Круг – не ломается. Там нет пересечения потоков, никто в бок не приедет. А если ДТП случается, то, как правило, оно незначительное.

- Если нет возможности залить яму холодным асфальтом и она засыпается щебенкой, ведь это лучше, чем оставить яму просто так?

Н. Мельков: Можно рассматривать причину появления этой ямы на каждом проблемном участке дороги. Почему на ранних стадиях образования этой ямы дефект не был зафиксирован?

Д. Цопов: Необходимо выезжать, смотреть дороги. И как только образовался маленький дефект – сразу его заделывать, а не ждать, пока там образуется яма, которая зимой вскроется и окажется, что оказывается нужно ее заделывать.

Н. Мельков: Есть понятие «время обнаружения дефекта». Как часто заказчики или подрядчики выезжают по своим участкам, за которые они отвечают? Это их обязанности, они за это получают деньги. Почему тогда обслуживающая организация не может обнаружить дефект своевременно, на ранней стадии, а ждет до тех пор, пока уже получится огромная яма, где уже люди начнут пробивать колеса? Хорошо, если по одному, а если по два?

Д. Цопов: При том, что временные трудозатраты не такие большие. В Пскове порядка 60 гарантийных участков, мы проехали их все за один день. Не так нужно много усилий, чтобы посмотреть город, тем более, что он не такой большой, чтобы нельзя было выявить все дефекты.

- Реально ли при нашем климате делать все по правилам, исключительно в солнечный сухой день?

Д. Цопов: В прошлом году, когда наступила весна, потом началось лето, ремонтные работы были какие-нибудь? Нет. Они почему-то начались ближе к августу, к сентябрю, и закончились в зиму. Почему не взять весь этот объем работ и не растянуть его на благоприятные погодные условия?

Н. Мельков: Вот такой же пример, улица Литейная или еще некоторые другие улицы, которые были разыграны еще летом и у них контракт до конца следующего года. Они же делали это в зиму, хотя у них было все лето 2018-го и теперь у них будет все лето 2019-го. Зачем было делать в зиму? Улица Белинского – контракт тоже до конца 2019 года. В 2018 году что они сделали: сняли верхний слой, заменили бордюры. Мы все знаем, что улица и так была убитая, так теперь состояние улицы стало еще хуже, и так как снят верхний слой, вечно, как говорят все в администрации и представители подрядных организаций, «проблема в основании». В данном случае подрядная организация добила это основание, потом они нам опять нам будут говорить, что проблема с основанием. Но то, что они его сами добили – подрядчики захотят об этом умолчать. Если они на это жалуются, зачем они сами это сделали?

Сегодня нам прислали фото и видео, что там начали работать. Мы там были на этом участке. Так как улица настолько убитая была, и еще срезан верхний слой, там лежат отходы и какая-то организация, может местная, она пыталась хоть свой въезд более-менее сделать ровным. То есть это не был ремонт. По улице сейчас не проехать. Там с одной стороны стройбаза, с другой – МФЦ. Оба участка находятся просто в убитом состоянии.

- Уделяли вы внимание территории площади возле автовокзала?

Н. Мельков: Мы там проезжали, в позапрошлом году там закончилась гарантия на улицу Вокзальную, именно на территорию сбоку от вокзала. Там были дефекты, по которым мы писали, они были незначительные. Подрядчик не стал их устранять и, видимо, город не стал настаивать. Напротив здания автовокзала образовались огромные ямы, их уже пытаются заделать. И если привокзальную площадь сделали, то площадь при автовокзале пока оставлена, хотя она тоже не лучшем состоянии. Мне кажется, надо было делать сразу и привокзалье, и приавтовокзалье.

Д. Цопов: Работает проект «Карта убитых дорог», на которую псковичи добавляют те участки, которые, по их мнению, нужно ремонтировать в первую очередь, и голосуют за эти участки. Этот проект – настольная книга для чиновников. Порядка 50 дорог, которые добавлены на сайт, они так или иначе попали уже в планы ремонта, либо отремонтированы, либо там сделан пока аварийно-ямочный ремонт. «Карта» в Пскове достаточно хорошо работает. Если мы отбросим те участки, которые уже сделаны, за которые проголосовали, то можно составить «народный антирейтинг»: улица Юбилейная, Льва Толстого, Рельсовая, Индустриальная, Гагарина, Белинского, Яна Фабрициуса, Рижский проспект, Бастионная и Стахановская.

- Речь на совещании с Михаилов Ведерниковым зашла и об альтернативных способах обработки дорог во время гололеда. Что это за способы?

Д. Цопов: Песок портит облик города, мы живем в грязи. Дороги грязные, тротуары грязные, чуть снег подтает – лужи грязь разносят. Я был на прошлой неделе в Эстонии, там чисто, они посыпают на дороги гранитную крошку, не используют песок.

- Какая разница в стоимости песка и гранитного камня?

Н. Мельков: Существенная. Все зависит от фракции и откуда ее брать.

Д. Цопов: Можно гранитную крошку использовать повторно, ее можно собрать и использовать на следующий год.

Н. Мельков: Так живет вся Скандинавия. На Запсковье использовали химические реагенты, либо соль. Это было видно, потому что, когда люди переходят дорогу с животными, то видно, что ему плохо. Соль обжигает лапки, и животные не ходят. Может быть, было выбрано неправильное соотношение: использовать химические смеси нужно тоже правильно. Недостаточно просто рассыпать и уехать. У любой химической смеси есть срок взаимодействия, после которого ее надо начинать убирать. Этот срок – буквально несколько часов. Когда начала появляться «каша» - ее нужно убирать. Многие автомобилисты говорят, что лучше не сыпать ничем дорогу, очень заносит в «каше».

Не дорабатывают в этой части.

- Что происходит с велосипедными дорожками сейчас в Пскове?

Д. Цопов: Рисовали с городским обществом велосипедистов схему велодорожек. Она называется «От дома до работы, от работы до дома». Основные маршруты – центральные улицы Пскова.

Н. Мельков: Если допустить велосипедистов на дороги, водители должны понимать, что город не место для гонок и ездить со скоростью 60-70 километров в час нельзя. Тяжесть последствий при столкновениях будет меньше и ДТП также снизятся.

Власти на комиссии заявили, что сделали велосипедные дорожки в Пскове в Финском парке – и для них это все. Для депутата велосипед – это, максимум, развлечение. В Финском парке нет даже обозначений пешеходных дорожек и велодорожек. Если мы пойдем таким путем, то велодвижение в Пскове будет никакое. Если жителям Пскова будет удобно передвигаться на велосипедах, то и туристам будет удобно. Некоторые и зимой используют велосипед на постоянной основе.

Депутаты и чиновники в штыки принимают идеи велодорожек. Они не хотят искать пути решения. Сложности нет, можно сделать красиво, было бы желание. Как было сказано на комиссии – «езжайте в Ригу». Нужно организовать пресс-тур для администрации и показать, как это организовано за границей. Наличие велосипедных дорожек в Пскове пойдет на пользу всем.