«Террористы» нейтрализованы во время учений в псковском парке культуры и отдыха

15:52, 26 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 26 февраля, оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в Псковской области провел учение под условным наименованием «Экран 2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

В межведомственных мероприятиях приняли участие силы и средства территориального и пограничного управлений ФСБ, а также УМВД, УФСИН, Управление Росгвардии, ГУ МЧС России по Псковской области, представители органов исполнительной власти региона.

По замыслу учения, группа вооруженных лиц совершила попытку нападения на административное здание Городского парка культуры и отдыха имени А. С. Пушкина (Псков, Октябрьский проспект, 34). Под угрозой оружия преступники захватили заложников и выдвинули неприемлемые для руководства страны требования.

Благодаря слаженным действиям антитеррористической группировки сил и средств под руководством руководителя оперативного штаба – начальника УФСБ России по Псковской области Алексей Кальяна - «террористы» были нейтрализованы, все заложники освобождены.

Подводя итоги, Алексей Кальян отметил, что цели учения достигнуты. По его словам, приобретенный опыт будет учтен в дальнейшей подготовке сил и средств оперативного штаба в Псковской области к выполнению задач по противодействию терроризму.

Антитеррористические учения, направленные на совершенствование и координацию деятельности оперативных служб области, проводятся регулярно согласно плану, утвержденному руководством Национального антитеррористического комитета.