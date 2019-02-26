Армен Мнацаканян: Важно, чтобы озвученные президентом планы были реализованы

16:32, 26 февраля 2019, ПАИ

«То, что президент сказал в послании, многие ждали очень давно. Теперь важно, чтобы эти планы были реализованы», - заявил председатель комитета Псковской области по социальной защите Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

По словам Армена Мнацаканяна, выступление президента в послании по социальному направлению было жестким. «Те меры, которые будут приняты, например, по многодетным семьям в части ипотеки и взносу оплаты, и в части освобождения от налогов земельного участка, и другие, я думаю, что они будут реализованы в этом году, чтобы люди этим правом воспользовались», - отметил он.

Армен Мнацаканян подчеркнул, что для Псковской области — это очень важно. «Мы очень часто говорим про демографическую яму, и, если эти меры дадут толчок хотя бы на 10% по обстановке в нашем субъекте, то это нужно принимать двумя руками и радоваться», - отметил он.

«Думаю, что реализацию планов, которые президент озвучил, мы все начнем в ближайшее время. А, как уже наш министр объявил, с 1 июля для тех, кто будет брать детей-инвалидов, пособие по уходу увеличивается до 10 тысяч рублей. Поэтому ждем, и будем работать дальше на благо граждан», - заключил Армен Мнацаканян.

Напомним, послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.