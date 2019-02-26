1
16:32
Армен Мнацаканян: Важно, чтобы озвученные президентом планы были реализованы
18:03
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
17:03
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»
14:15
Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач
11:36
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
17:54
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
13:46
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
Еще новости
Соцсфера

Армен Мнацаканян: Важно, чтобы озвученные президентом планы были реализованы

«То, что президент сказал в послании, многие ждали очень давно. Теперь важно, чтобы эти планы были реализованы», - заявил председатель комитета Псковской области по социальной защите Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя послание президента Федеральному Собранию.

Армен Мнацаканян

По словам Армена Мнацаканяна, выступление президента в послании по социальному направлению было жестким. «Те меры, которые будут приняты, например, по многодетным семьям в части ипотеки и взносу оплаты, и в части освобождения от налогов земельного участка, и другие, я думаю, что они будут реализованы в этом году, чтобы люди этим правом воспользовались», - отметил он.

Армен Мнацаканян подчеркнул, что для Псковской области — это очень важно. «Мы очень часто говорим про демографическую яму, и, если эти меры дадут толчок хотя бы на 10% по обстановке в нашем субъекте, то это нужно принимать двумя руками и радоваться», - отметил он.

«Думаю, что реализацию планов, которые президент озвучил, мы все начнем в ближайшее время. А, как уже наш министр объявил, с 1 июля для тех, кто будет брать детей-инвалидов, пособие по уходу увеличивается до 10 тысяч рублей. Поэтому ждем, и будем работать дальше на благо граждан», - заключил Армен Мнацаканян.

Напомним, послание президента РФ – программный политико-правовой документ, выражающий видение главой государства стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Выступление президента включает как политические, экономические, идеологические положения, так и конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. По итогам оглашения послания президент РФ подписывает ряд конкретных поручений.

Версия для печати
Комментарии: 1 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Послание президента - 2019
За брендом отечественной экологически чистой продукции будущее, уверен Андрей Козлов Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука» Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач Сергей Елизаров о послании президента: Как никогда глубоко была рассмотрена проблема экологии 10 млрд рублей будут выделены на ликвидацию свалок в России в 2019 году Елена Полонская: Президент в послании сделал большой акцент на справедливости Сергей Пайст: Главное, чтобы реформа по обращению с ТКО имела понятный и системный характер Владимир Зубов: Послание президента Федеральному Собранию получилось очень оптимистичным Дмитрий Старостин: Увеличение объёмов переработки ТКО – важный шаг и мы готовы участвовать в этой работе Валерий Лесников: Заданный президентом вектор - направление деятельности для всей России
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Армен Мнацаканян: Важно, чтобы озвученные президентом планы были реализованы
26 февраля 2019
Армен Мнацаканян: Важно, чтобы озвученные президентом планы были реализованы 1
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
25 февраля 2019
Виолетта Образцова: Форум НКО полезен как площадка для установления взаимодействия между людьми из разных сфер
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»
25 февраля 2019
Врио ректора ПсковГУ о послании президента: Мы возлагаем большие надежды на нацпроекты «Образование» и «Наука»
Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач
25 февраля 2019
Галина Неваленная: Послание президента содержит очень много социально-направленных задач 1
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки
23 февраля 2019
Игорь Соловьев: Если президент подчеркнул необходимость борьбы с бедностью, значит что-то сдвинется с мертвой точки 2
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
22 февраля 2019
Великолукский «Союз десантников» планирует развивать свои проекты благодаря участию в VI форуме СОНКО
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
21 февраля 2019
Социальную направленность послания президента Федеральному Собранию отметил глава Невельского района
Юрий Ильин: В послании президента было четко сказано, в каком направлении должна развиваться страна
21 февраля 2019
Юрий Ильин: В послании президента было четко сказано, в каком направлении должна развиваться страна

Идет загрузка...