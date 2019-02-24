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Политика

Участники предварительного голосования «Единой России» ответили на вопросы великолучан

Участники предварительного голосования «Единой России» по довыборам в Великолукскую городскую Думу (округ №14) ответили на вопросы избирателей. Встреча состоялась 25 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в псковском региональном отделении партии. 

В разговоре с великолучанами приняли участие четверо кандидатов на выдвижение от партии: специалист по работе с молодежью Управления образования администрации города Павел Аринцев, финансовый директор ООО «Инавто» Александр Емельянов, корреспондент ООО «ВТРК» Ксения Фадеева и директор средней школы №13 Елена Чернозубова.

Жителей округа №14 интересовал широкий круг тем. В частности, Павлу Аринцеву и Ксении Фадеевой были заданы вопросы о том, какими качествами должен обладать депутат, насколько они чувствуют в себе готовность конкурировать с более опытными однопартийцами. В ответ молодые участники ПГ обозначили свою позицию.

Также собравшиеся на встречу обсудили наиболее актуальные проблемы, в том числе речь шла о благоустройстве дворов, строительстве в микрорайоне нового детского сада, расширении функционала поликлиники, создании дополнительных условий для досуга детей и молодежи. Елена Чернозубова в своем выступлении предложила конкретные шаги по их решению. 

Обращаясь к Александру Емельянову, великолучане указали на необходимость выработки мер по поддержке местных предпринимателей.

Выдвижение участников ПГ по кандидатурам от партии для последующего выдвижения в депутаты Великолукской гордумы завершилось 20 февраля. Само предварительное голосование назначено на 3 марта. Для его проведения будет сформирован один счетный участок на базе избирательного участка № 132 по адресу: улица Дружбы, 23, корпус 2 (школа №12).

Напомним, дополнительные выборы в Великолукскую гордуму состоятся 26 мая.

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