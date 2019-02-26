Мокрый снег и до +5 прогнозируют синоптики в Псковской области 27 февраля

17:42, 26 февраля 2019, ПАИ

27 февраля на территории Псковской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега с дождем. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от -6 до +1 градуса, днем - от 0 до +5.

Будет дуть ветер юго-западного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - низкое.

Радиационная, химическая и бактериологическая обстановка: в норме.