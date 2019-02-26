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Общество

Ирина Богачёва о послании президента: Очень четко и понятно поставлены задачи, и у нас есть настроение их выполнять

«Очень четко и понятно поставлены задачи, и у нас есть настроение их выполнять», - прокомментировала послание президента Федеральному Собранию депутат Псковского областного Собрания, главный врач Островской межрайонной больницы Ирина Богачёва Псковскому агентству информации. 

Ирина Богачева отметила, что в послании президента на 2019 год основная тема – это создание благоприятных социальных условий для населения страны. «И не случайно он начинает свои выступления с вопросов демографии и говорит об определенных успехах, достигнутых страной в целом по снижению общей смертности, снижению младенческой смертности. И здесь он обращает внимание страны на то, что основное направление на ближайшее время – это разработка федеральной целевой программы по снижению онкозаболеваемости. Это создание и модернизация онкоцентров, это создание структурированной системы по раннему выявлению онкопатологии, своевременному и качественному ее лечению», - подчеркнула парламентарий, заметив, что на эти цели выделяются беспрецедентные деньги. 

По ее словам, несмотря на то, что есть тенденция к снижению общей смертности, на первом месте по причинам, по-прежнему, остаются болезни органов кровообращения, а на втором - онкозаболевания. Ирина Богачева обратила внимание, что здравоохранению президент уделил очень большой раздел своего выступления, и основная его мысль - сделать здравоохранение более доступным, а труд медиков – выше оплачиваемым. «Это самые больные темы, которые услышал президент, темы, идущие от народа», - считает врач.

Она напомнила, что проект «Бережливая поликлиника» начал пилотно внедряться в регионах в 2018 году, а в этом году уже тиражируется. Ирина Богачёва уточнила, что полное название нацпроекта - «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медицинскую помощь», и в Псковской области «первой ласточкой» стали городские поликлиники Пскова, которые еще в прошлом году начали работать в этом направлении. Она сообщила, что в первом полугодии 2019 года элементы «Бережливой поликлиники» будут внедрять, в том числе, Островская межрайонная больница, Великолукская городская больница, детские поликлиники Пскова.

«Предвещая выступление Путина, регион активно развивался в этом направлении. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это имело какую-то финансовую поддержку», - сказала Ирина Богачева. По ее мнению, эта тема очень серьезная и болезненная, есть ряд проблем: неравномерность загрузки медперсонала, пересечение потоков больных и здоровых пациентов, платных и бесплатных пациентов в поликлиниках, потери рабочего времени на нестандартизированных рабочих местах, лишние походы пациентов в медицинские учреждения. «Проблем очень много, безусловно, это требует приведения в порядок и дооснащения самих поликлиник», - констатировала она.

Врач добавила, что в 2018 году по заработной плате с большим трудом выдерживали майские указы президента. «Задача поставлена и в 2019 году не снижать планку и использовать все возможности для того, чтобы постоянно проводить повышение оплаты труда», - подчеркнула парламентарий. Она отметила, что по-прежнему звучит словосочетание «средняя заработная плата». «Были разговоры о том, чтобы изменить саму систему оплаты труда, но в послании это не прозвучало, а речь идет о планке, ниже которой опускаться мы не имеем права», - пояснила Ирина Богачева.

Она также остановилась на создании цифрового контура, что очень актуально для здравоохранения. Ирина Богачева сообщила, что в Псковской области тоже внедрятся медицинская электронная система, и задача на 2019 год - чтобы она работала как региональный контур. «Это тоже облегчит жизнь пациентам, сократит лишние походы из одного учреждения в другое, из одного кабинета в третий. Цифровизация в медицине имеет глобальное значение для улучшения работы нашей службы», - уверена врач.

Она также напомнила, что за 6 лет Россия должна направить на охрану материнства и детства 3,4 трлн рублей. «По масштабу сумма сопоставима со всеми милитаристскими расходами, и это очень важно, это говорит о том, что приоритет у нас в стране – человек», - заключила собеседница ПАИ.

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  • Послание президента - 2019
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