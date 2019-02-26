Жители Бежаниц, Порхова и Дно отметили 75-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

16:51, 26 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 26 февраля, в Бежаницах проходят памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области. В традиционном шествии к братскому захоронению, где состоялся памятный митинг, приняли участие руководство органов власти области и района, работники учреждений и предприятий поселка, ветераны, молодежь, представители общественности и жители города.

От имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова жителей муниципального образования поздравил председатель регионального Комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов. Особые слова благодарности главы региона он передал в адрес ветеранов района. «Низкий вам поклон. Вы — наша гордость и пример для подражания. Сейчас уже на нас лежит ответственность за приумножение и развитие сохраненного вашими силами наследия. Каждый из нас должен делать все возможное для благополучия Бежаницкого района, Псковской области и всей страны», — отмечается в приветственном адресе главы региона.

После выступления официальных лиц к обелиску в память о погибших в годы Великой Отечественной войны были возложены венки и цветы. Все собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания.

В День памяти в поселке состоялась череда мероприятий для молодежи. В районном центре культуры прошла торжественная церемония приема новых членов в ряды местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Затем самых ловких школьников Бежаниц выявили на спортивно-патриотической игре «Зарница».

Завершился этот памятный день музыкально-поэтическим вечером «Есть память, которой не будет забвенья».

Кроме того, в минувшие выходные памятные мероприятия, приуроченные к 75-й годовщине освобождения от немецко-фашистских захватчиков, состоялись в Порховском и Дновском районах. На братских могилах муниципальных образований вспоминали о ратных подвигах, совершенных в годы войны, о кровопролитных боях за освобождение муниципальных образований и об успехах партизанского движения.

В день памяти в Порхове к подножию памятнику воину-освободителю юнармейцы заложили капсулу с посланием будущим поколениям порховичей, которую вскроют в день столетия освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Текст написали школьники образовательных учреждений района.

Напомним, во время Великой Отечественной войны основная территория Псковской области была освобождена в 1944 году. В январе войска Ленинградского и Волховского фронтов деблокировали Ленинград и стали продвигаться в сторону Пскова. Перешли в наступление и войска 2-го Прибалтийского фронта.

В феврале были освобождены Гдов, Плюсса, Струги Красные, Дно, Дедовичи, Порхов, Бежаницы, Локня, Новоржев, Пустошка. Значительный вклад внесли партизанские соединения, которые до прихода армии освобождали поселки от небольших немецких гарнизонов.

Фотографии предоставлены редакциями газет «Сельская новь» и «Порховский вестник».