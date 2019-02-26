Руководитель «ВДВ-Купол» о псковском хоккейном скандале: Судьи переломали игру

18:11, 26 февраля 2019, ПАИ

«Во время поединка «дисциплинарку» до конца матча дали двум ключевым игрокам, и что нам было, всемером кататься? Решение наше было жесткое и конкретное, может, с какой-то стороны оно было неправильное, но я за него отвечаю», - заявил Псковскому агентству информации директор псковского хоккейного клуба «ВДВ-Купол» Анатолий Попов, комментируя состоявшийся 24 февраля матч первого дивизиона чемпионата Псковской области по хоккею с шайбой, в котором команда «ВДВ-Купол» покинула ледовую арену до завершения игры с «Аванта-Остров». По мнению десантников, судьи Дмитрий Пошелюк и Андрей Шматов «обслуживали поединок некачественно». За этот поступок «ВДВ-Купол» получил техническое поражение со счетом 0:3 и условную желтую карточку. Кроме того, зачинщикам ухода со льда грозят матч-штрафы.

Анатолий Попов считает, что «судьи переломали игру». «Я не раз уже просил не ставить двух этих судей, потому что товарищ Шматов не является объективным судьей, так как он играет за команду «Псков», поэтому ему выгодно, чтобы мы проигрывали. А у товарища Пошелюка идёт «грызня» с другими тренерами, и он начинает на играх возмещать это всё», - отметил он.

«Федерация не принимает никакого участия для того, чтобы развивать псковский хоккей. Они, кроме как говорить красивые слова, больше ничего не делают. Сколько лет они работают, но продвижения по судейству никакого нет», - заявил руководитель хоккейной команды «ВДВ-Купол».

«Для того, чтобы подготовить грамотного судью нужно много усилий. Судья 1-й категории — очень грамотный специалист, который прошёл кучу семинаров, он постоянно поддерживает свою квалификацию. А областная федерация в этом направление не работает, и говорит, что у них нет на это денег. Развития никакого абсолютно нет, судей как было 4 человека, так они и остались за пять лет.», - отметил руководитель ХК «ВДВ-Купол». - «У меня вот по военно-прикладному спорту идет развитие и тренерского и судейского корпуса, а здесь почему люди не работают?» - добавил он.

«Работают для того, чтобы провести чемпионат и собрать деньги. Ни одного тренера не привлекла федерация, весь тренерский корпус, который привлекался, - это только за счет ресурса Воздушно-десантных войск», - заявил Анатолий Попов.