Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени

18:12, 26 февраля 2019, ПАИ

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл удостоил митрополита Псковского и Порховского Тихона ордена преподобного Сергия Радонежского III степени. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Высокие церковные награды членам Священного синода Русской православной церкви, членам Высшего церковного совета, руководителям и сотрудникам подразделений Московской патриархии патриарх вручил 26 февраля в патриаршей и синодальной резиденции в Даниловом монастыре в Москве, перед началом заседания Священного синода в связи с 10-летием Поместного собора и интронизации предстоятеля РПЦ.

По окончании церемонии награждения патриарх Кирилл обратился к собравшимся: «То, что я несу личную ответственность пред Богом, Церковью и историей, — за все это сегодня возношу особую благодарность Господу и отчетливо понимаю, что собственными силами невозможно было бы освоить даже сотую долю всего того, что было сделано. Вместе с патриархом трудилась вся Церковь — наш епископат, духовенство, монашествующие, верующий народ. Особую роль играли активные миряне — те, кто помогает в организации приходской жизни, трудится на многих важных и ответственных постах, в том числе в Московской патриархии. Общее соборное делание — это не просто какие-то красивые слова, это факт. Соборное делание и явилось залогом успеха (если можно говорить о том, что минувшие годы стали успехом), в формировании которого принимала участие вся Церковь и особенно те, кто сегодня присутствует в этом зале». Он поблагодарил присутствующих за труды, за верность патриарху, готовность разделять вместе с ним ежедневные трудности, за творческий подход к решению многих сложных задач, с которыми Церковь сталкивалась в течение этих десяти лет. «Еще раз сердечно вас благодарю. И молитва моя о том, чтобы Господь хранил всех вас в добром здравии, даровал сил, крепости, долголетия, чтобы мы могли и дальше соборно нести ту ответственность, которую Господь на всех нас возложил. Многая всем и благая лета!» - заключил патриарх.