Глава региональной Федерации хоккея о скандале с «ВДВ-Купол»: В случае повторения ситуации команда будет снята с соревнований

20:35, 26 февраля 2019, ПАИ

«Судей мало и выбора особого нет, поэтому главный судья вынужден ставить тех судей, которые играют в этом дивизионе. Но что касается матча с «ВДВ-Купол», то ещё не каждый судья готов судить эту встречу, потому что очень много амбиций у ребят», - заявил председатель Федерации хоккея Псковской области Игорь Бортников в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации, комментируя состоявшийся 24 февраля матч первого дивизиона чемпионата Псковской области по хоккею с шайбой, в котором команда «ВДВ-Купол» покинула ледовую арену до завершения игры с «Аванта-Остров». По мнению десантников, судьи Дмитрий Пошелюк и Андрей Шматов «обслуживали поединок некачественно». За этот поступок «ВДВ-Купол» получил техническое поражение со счетом 0:3 и условную желтую карточку. Кроме того, зачинщикам грозят матч-штрафы.

Игорь Бортников отметил, что судьи в регионе «не идеальные». «Но мы отправляем их на обучение, например, осенью отправляли в Петербург, переодически пытаемся обновлять судейский корпус. Это отдельная работа, которая идёт и ее не видно со стороны, но она есть», - добавил он.

Говоря о претензиях команды «ВДВ-Купол» к судейству, председатель Федерации хоккея Псковской области заявил: «Если бы они выиграли, у них таких вопросов не было бы. Я считаю, что команда устала приехав из Рязани, им было тяжело играть».

Игорь Бортников также сообщил, что на контрольно-дисциплинарной комиссии ставился вопрос, снимать команду с соревнований или нет. «Комиссия приняла решение, что команду мы не снимаем. Ей ранее было объявлено техническое поражение и это решение закреплено на комиссии, плюс команде объявлено предупреждение, то есть в случае повторения такой ситуации команда будет точно снята с соревнований», - заключил председатель Федерации хоккея Псковской области.