В Псковской области стартует прием заявок на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс»

19:30, 26 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области с 1 марта стартует прием заявок на участие в четвертом Псковском Чемпионате конкурсов профессионального мастерства среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», который будет проводиться с 12 по 13 сентября этого года, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Принять участие в конкурсе «Абилимпикс» могут все люди с инвалидностью или ограниченными возможностями здоровья: школьники и студенты, достигшие возраста 14 лет и старше, специалисты от 18 лет до 65 лет.

В этом году соревнования будут проходить в следующих компетенциях. Для школьников: «Бисероплетение», «Гончарное дело», «Художественное вышивание», «Флористика», «Вязание крючком», «Изобразительное искусство» и «Макетирование (деревянное зодчество)».

Для студентов: «Поварское дело», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Ландшафтный дизайн», «Медицинский и социальный уход», «Столярное дело», «Портной» и «Ремонт обуви».

Для специалистов: «Художественное вышивание», «Ландшафтный дизайн», «Столярное дело» и «Массажист».

Прием заявок будет производиться до 30 апреля 2019 года. В заявке необходимо указать фамилию, имя, отчество, место работы (учебы) или отсутствие работы (учебы), год рождения, наименование компетенции, контакты (адрес проживания, телефон). Заявку подавать по электронной почте: va.michay@yandex.ru или org1040@pskovedu.ru.

Для победителей и призеров Псковский Чемпионат открывает двери к участию в отборочных чемпионатах и Национальном Чемпионате в Москве.

«Абилимпикс» (в переводе с английского языка «олимпиада возможностей») проводится в России по международным стандартам и правилам с целью содействия развитию профессиональной инклюзии обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью на рынке труда. Конкурс утвержден в 2015 году постановлением Правительства Российской Федерации и реализуется в рамках госпрограммы РФ «Доступная среда». В Псковской области «Абилимпикс» проводится с 2016 года.