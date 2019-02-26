Семинар для молодых семей прошел в Пскове

21:47, 26 февраля 2019, ПАИ

25 февраля состоялся семинар для молодых семей, организованный Псковским городским молодёжным центром, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе центра. На семинаре были подняты такие темы, как размеры и способы получения различных пособий и компенсационных выплат, программы обеспечения жильём молодых семей, меры социальной поддержки многодетных семей и другие вопросы, актуальные для данной аудитории.

Лекцию провели эксперты, специализирующиеся на социальной сфере: главный специалист-эксперт отдела социальных выплат УПФР в городе Пскове и Псковском районе Марина Васильева, ведущий психолог Областного центра занятости населения Елена Иванова, консультант отдела по делам ветеранов, инвалидов и социальным выплатам территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Ольга Боваровская, начальник отдела по назначению, выплате пособий на детей и оказанию государственной социальной помощи территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Людмила Столярова, консультант территориального отдела города Пскова комитета по социальной защите Псковской области Надежда Терентьева.

Свыше сорока человек посетило семинар и получило ответы на свои вопросы от компетентных специалистов. Семинар проводится для молодых семей, в которых возврат хотя бы одного супруга не превышает 35 лет.

Молодёжный центр выразил благодарность Псковскому центру медицинской профилактики за содействие в проведении мероприятия.