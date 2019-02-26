Великолукскую сельскохозяйственную академию оштрафовал Роструд за отсутствие у работников психиатрического освидетельствования
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности Великолукскую государственную сельскохозяйственную академию, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки было установлено, что работодатель допустил к исполнению трудовых обязанностей без прохождения обязательного психиатрического освидетельствования сотрудников, работающих в условиях повышенной опасности. Выявленное нарушение стало основанием для наложения штрафа.