За выплату зарплаты один раз в месяц Роструд привлек к ответственности псковскую организацию
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Импэк», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.
В ходе проверки выявлено, что в нарушение трудового законодательства заработная плата в организация выплачивается один раз в месяц, а в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовых договорах конкретные даты выплаты заработной платы не установлены.