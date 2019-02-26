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За выплату зарплаты один раз в месяц Роструд привлек к ответственности псковскую организацию

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ООО «Импэк», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе инспекции.

В ходе проверки выявлено, что в нарушение трудового законодательства заработная плата в организация выплачивается один раз в месяц, а в правилах внутреннего трудового распорядка, в трудовых договорах конкретные даты выплаты заработной платы не установлены.

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