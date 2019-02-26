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Общество

Обучающий семинар для педагогов провели полицейские в Псковском районе

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Областным центром медицинской профилактики организовали и провели очередной обучающий семинар для социальных педагогов и заместителей директоров по воспитательной работе общеобразовательных учреждений Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В рамках встречи обсуждались вопросы организации работы в области профилактики употребления психоактивных веществ среди несовершеннолетних, в том числе рассматривался алгоритм действий работников образовательной сферы при подозрении на употребление учащимися наркотиков.

Педагогов познакомили с различными формами и методами работы в сфере профилактики асоциального поведения среди подростков, а также с организацией благоприятной социальной среды для молодежи. Начальник отдела Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области подполковник полиции Ольга Мирвалиева проинформировала собравшихся о наркоситуации на территории региона. Она остановилась на вопросах, связанных с юридической ответственностью за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Также рассказала о наиболее успешных операциях УКОН УМВД, в результате которых были задержаны и привлечены к уголовной ответственности члены нескольких организованных преступных групп, осуществлявших сбыт наркотических средств и психотропных веществ синтетического происхождения.

По окончании встречи участникам семинара продемонстрировали социальный видеоролик антинаркотической направленности «НЕзависимость», основанный на реальных событиях, имеющих отношение к судьбам некоторых жителей областного центра.

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