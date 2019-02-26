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Общество

Личность неизвестного мужчины устанавливают в Пыталово

Уголовный розыск отделения МВД России по Пыталовскому устанавливает личность гражданина, которого задержали 19 сентября 2018 года в районе деревни Гологузка Пыталовского района без документов, удостоверяющих личность. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Личность этого мужчины, а также сведения о нем установить не представилось возможным ввиду состояния его здоровья.  

На вид мужчине от 40 до 60 лет, худощавого телосложения, рост около 175-180 сантиметров. Лицо треугольной формы, лоб высокий, скошенный. Волосы прямые, короткие, темные с проседью. Надбровные дуги и подбородок выступающие. Глаза - серые, уши большие, нос длинный, губы тонкие. Размер обуви - 43. Речь невнятная, шепелявит. Мужчина заявил, что его зовут Алексей Кайсазин, 1965 года рождения.

Особые приметы: зубы отсутствуют, спинка носа искривлена влево, ноги со шрамами и повреждениями.

В момент задержания мужчина был одет в черно-оранжевую куртку на синтепоне, серую кофту, рубашку с элементами синего, белого и черного цветов на пуговицах, зеленую футболку, черные джинсы с ремнем черного цвета, ботинки зимние черные. При себе имел сумку.

Полиция просит всех, кто располагает какой-либо информацией о данном гражданине, обратиться по адресу: 181410, Псковская область, город Пыталово улица Белорусская, дом 16-а отделение МВД России по Пыталовскому району. Тел./факс дежурной части: (81147) 2-15-02, уголовный розыск: 2-12-02.

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