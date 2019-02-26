В Неделю о блудном сыне епископ Сергий возглавил литургию в Вознесенском соборе Великих Лук
24 февраля, в Неделю о блудном сыне, епископ Великолукский и Невельский Сергий возглавил божественную литургию в Свято-Вознесенском кафедральном соборе Великих Лук, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Великолукской епархии.
Ему сослужили ключарь Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук протоиерей Сергий Матвеев и секретарь Великолукского епархиального управления иеромонах Нил (Лосев). Диаконский чин возглавил иеродиакон Иоанн (Карпенко). Богослужебные песнопения исполнил хор Свято-Вознесенского кафедрального собора Великих Лук под регентством Ольги Смольченковой.
Литургия завершилась архипастырским словом на тему воскресного евангельского чтения - притчи о блудном сыне. Епископ Сергий поздравил духовенство и прихожан собора с воскресным днем и благословил верующих.
В епархии напомнили, что Неделя о блудном сыне относится к подготовительным седмицам, предваряющим время Великого поста. «Само слово «неделя» означает не семь дней, а день воскресный; неделя же в современном значении этого слова на церковно-славянский переводится как «седмица», – пояснили в пресс-службе.