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Общество

Великолукская епархия приглашает в паломничество к нерукотворному Животворящему Кресту

Великолукская епархия приглашает желающих в паломническую поездку 15-16 марта в село Годеново Ярославкой области к православной святыне – нерукотворному Животворящему Кресту, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе епархии. Паломники примут участие в божественной литургии в монастыре Сошествия Креста Господня.

В Переславле-Залесском паломники посетят Никитский мужской монастырь, где находятся святые мощи преподобного Никиты Столпника. В этом монастыре в 1688 году во время строительства потешной флотилии жил Петр I. Желающие смогут возложить на себя вериги святого, а также набрать воды из колодца, выкопанного преподобным, которой был исцелен в 1555 году старший сын Иоанна Грозного и Анастасии Романовны. При колодце имеется купальня. 

Также в ходе паломничества запланирована православная экскурсия по Переславлю-Залесскому, где родился Александр Невский. В начале XX века в Переславле жил и работал святитель Лука Крымский. Здесь же сохранился до нашего времени в первозданном виде Спасо-Преображенский собор, построенный Юрием Долгоруким и Андреем Боголюбским. 

Отправление из Великих Лук состоится 15 марта в 19:30. Возвращение 17 марта, ориентировочно в 5:00. Получить подробную информацию о поездке и записаться можно по телефону: +7 (921) 508-31-95.

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