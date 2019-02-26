Замена номеров городских телефонов проходит в администрации Псковского района
В настоящее время в администрации Псковского района проходит плановая замена номеров городских телефонов, сообщили Псковскому агентству информации в муниципалитете.
Так, приемная главы Псковского района Натальи Фёдоровой получила телефонный номер 8 (8112) 29-31-31, аппарат администрации района - 8 (8112) 29-31-30. Первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь получил телефонный номер - 8 (8112) 29-31-32, заместитель главы администрации района Святослав Колинко - 8 (8112) 29-31-33, заместитель главы администрации района Геннадий Ранцев - 8 (8112) 29-31-34.
«Информация о новых номерах обновляется. Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в районной администрации.