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Общество

Замена номеров городских телефонов проходит в администрации Псковского района

В настоящее время в администрации Псковского района проходит плановая замена номеров городских телефонов, сообщили Псковскому агентству информации в муниципалитете.

Так, приемная главы Псковского района Натальи Фёдоровой получила телефонный номер 8 (8112) 29-31-31, аппарат администрации района - 8 (8112) 29-31-30. Первый заместитель главы администрации Псковского района Владимир Кузь получил телефонный номер - 8 (8112) 29-31-32, заместитель главы администрации района Святослав Колинко - 8 (8112) 29-31-33, заместитель главы администрации района Геннадий Ранцев - 8 (8112) 29-31-34.

«Информация о новых номерах обновляется. Приносим извинения за временные неудобства», – добавили в районной администрации.

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