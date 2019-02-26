Псковский курсант завоевал «серебро» по зимнему служебному биатлону среди силовых ведомств региона
Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Никита Михайлов завоевал второе место на соревнованиях по зимнему служебному биатлону с участием спортсменов Управлений Росгвардии, ФСИН, МВД, ФСБ России по Псковской области, войсковой части, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.
Соревнования по служебному биатлону, организатором которых выступило Псковское региональное отделение ВФСО «Динамо», включали в себя преодоление спортсменами дистанции 5 км коньковым ходом и стрельбу из пистолета Макарова. Каждый промах стоил спортсмену 45 штрафных секунд.
Состязания прошли на базе спортивно-оздоровительного центра «Юность» под Островом.