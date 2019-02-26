Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год
Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе заседания прошло рассмотрение ряда проблемных вопросов и планируемых инициатив в новом 2019 году.
Заседание прошло под руководством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Игоря Кучмука. В работе совета приняли участие сотрудники аппарата Управления уголовно-исполнительной системы Псковской области и представители общественных организаций. С докладом о проделанной работе выступил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.
Сотрудник ведомства отметил, что члены совета продолжили курс выстраивания тесного взаимодействия с отделением Российского Красного креста, Российского детского фонда и Русской православной церковью. Кроме того, от Общественного совета будет оказываться содействие в проведении различных культурно-массовых мероприятий с сотрудниками и осужденными территориального органа.