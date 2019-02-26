Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год

23:01, 26 февраля 2019, ПАИ

Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в ходе заседания прошло рассмотрение ряда проблемных вопросов и планируемых инициатив в новом 2019 году.

Заседание прошло под руководством заместителя начальника УФСИН России по Псковской области Игоря Кучмука. В работе совета приняли участие сотрудники аппарата Управления уголовно-исполнительной системы Псковской области и представители общественных организаций. С докладом о проделанной работе выступил начальник отделения воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Псковской области Вячеслав Иванов.

Сотрудник ведомства отметил, что члены совета продолжили курс выстраивания тесного взаимодействия с отделением Российского Красного креста, Российского детского фонда и Русской православной церковью. Кроме того, от Общественного совета будет оказываться содействие в проведении различных культурно-массовых мероприятий с сотрудниками и осужденными территориального органа.