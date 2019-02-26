Спасатели призывают псковских рыбаков избегать промоин и трещин на водоемах

22:15, 26 февраля 2019, ПАИ

Главное Управление МЧС России по Псковской области обращает внимание всех любителей подледного лова, что несмотря на достаточную толщину льда, при нахождении на акватории водоемов следует соблюдать правила безопасности и не приближаться к промоинам.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, в настоящее время выход на лед разрешен, однако уже сейчас на многих участках рек и озер наблюдаются промоины, трещины и участки открытой воды.

«На территории Псковской области сохраняется неустойчивая погода с плюсовыми значениями температуры окружающей среды и осадками в виде дождя и мокрого снега. А это значит, что лед на водоемах начинает постепенно таять, ведь если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%», – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что выезд на лед водоемов Псковской области на транспортных средствах запрещен.