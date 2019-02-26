Археологические работы у Поганкиных палат начались в Пскове
Специалисты автономной некоммерческой организации «Псковский археологический центр» начали научно-исследовательские спасательные археологические работы на одном из участков, примыкающих к стенам Поганкиных палат в Пскове, сообщается в Instagram Археологического центра Псковской области.
Отмечается, что раскопки предваряют ремонтно-реставрационные работы по реконструкции зданий Псковского музея-заповедника и ведутся по открытому листу №50, выданному Татьяне Ершовой.
«Нам обещают новые интересные данные об этапах строительства палат и жизни их обитателей», – говорится в сообщении.