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Воскресная школа для взрослых при храме Александра Невского в Пскове приглашает желающих на обучение

Воинский храм святого благоверного князя Александра Невского города Пскова приглашает желающих на занятия в воскресную школу для взрослых, сообщается в группе паломнической службы храма в социальной сети «ВКонтакте».

«Вы можете присоединиться в любое время! Обучение в Воскресной школе помогает в духовной жизни человека, независимо от возраста. Мы ждем всех желающих учиться и познавать азы православия», – говорится в сообщении.

Занятия проходят каждый понедельник в 18:00, по адресу: Псков, улица Максима Горького, 67.

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