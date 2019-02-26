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Общество

Творческая встреча с писателем Владимиром Потресовым пройдет в Пскове 1 марта

1 марта в 15:00 Псковская областная универсальная научная библиотека приглашает всех желающих на творческую встречу «Точка опоры в неприкаянном мире» с московским писателем, членом Всемирной писательской организации ПЕН-клуб (Русский ПЕН-Центр) Владимиром Потресовым, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе библиотеки.

Отмечается, что на встрече пойдет разговор о месте писателя в современном меняющемся мире. Завершится вечер просмотром фильма «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции» продолжительностью 34 минуты.

Встреча пройдет при поддержке проектного офиса #Команда2018 по адресу: Псков, улица Некрасова, 19. Вход свободный.

Владимир Потресов родился в Москве в 1946 году. Окончил Московский институт электроники и математики, с 1977 по 1982 годы работал в Государственной библиотеке СССР имени В. И. Ленина. С 1982 года Владимир Потресов – корреспондент отдела литературы журнала «Огонек»; работал в «Литературной газете», газете «Век», других периодических изданиях. С 1989 по 1991 и с 2009 по 2015 годы – редактор отдела журнала «Наше Наследие».

Первая повесть «Судоверфь на Арбате» вышла в 1986 году. Владимир Потресов – автор книг «Надеюсь ехать водою из Петербурга в Москву…», «Тайна Вороньего Камня», «Дилогия о неприкаянных», «День неприкаянных» и других, серии книг «Город нашего детства», в которую вошло издание «Псков нашего детства» (М., 2017); автор, составитель и издатель ряда сборников: «Художник, судьба и Великий перелом», «Сто десятая» и других. Кроме того, Владимир Потресов составил, подготовил к изданию, снабдил предисловием шесть сборников писателя Виктора Некрасова.

В 2012 году в издательстве Сергея Маркелова (Великие Луки) вышла книга «Тако в нас написано в летописцех», в которую вошли публицистические очерки и статьи, посвященные культуре и истории Псковского края.

В настоящее время Владимир Потресов возглавляет Историко-культурный центр «Самолва», задача которого сохранение памяти о Ледовом побоище и экспедиции АН СССР по уточнению места битвы. В 2017 году, к 775-летию легендарного сражения, вышла книга писателя «Ледовое побоище: правда, мифы, ложь». По материалам издания в 2018 году создан документальный фильм (автор сценария и режиссер Владимир Потресов) «Ледовое побоище. По следам забытой экспедиции».

В настоящее время готовится к выходу в свет новая книга Владимира Потресова, посвященная драматической истории создания монумента в память о Ледовом побоище на горе Соколиха.

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