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Общество

Остросоциальную драму о проблемах подростков показали в Порхове

Социальную драму «И не надо быть Богом» увидели 25 февраля ученики порховских школ, сообщили Псковскому агентству информации в ПОООМС «Дети - наше будущее». Спектакль был показан в Порховском социально-культурном комплексе в рамках проекта «Искусство против суицида» организации «Дети - наше будущее».

«Ученики Порховских школ не часто посещают театр, поэтому им особенно интересно было посетить благотворительный спектакль. У социальной драмы «И не надо быть Богом» две сюжетных линии. Первая - про девочку Уилли, которая рассказала мальчику Тому свою личную трагедию.  Девочка осталась совсем одна: без родителей и поддержки. Девочка выживала, как могла, сама преодолевала трудности. Вторая сюжетная линия - разговор двух школьников, которые пропускают урок: о Боге, об одиночестве, о непонимании, о своих страхах и другом», – рассказали в организации.

Актеры спектакля - сами подростки из творческих мастерских ПОООМС «Дети - наше будущее» и партнера проекта - детского образцового коллектива театра «Бенефис».

После показа спектакля прошло интерактивное просветительское собрание для подростков и их родителей. Во время собрания для подростков из Порхова прошло обсуждение спектакля и тренинги по саморазвитию и личностному росту от психолога Галины Радкевич.

В завершении мероприятия все получили буклеты о социальных сетях, о психологических особенностях подросткового возраста. Затем артисты из Пскова отправились на экскурсию по Порхову, которая прошла в рамках проекта «Путешествие к истокам».

ПОООМС «Дети - наше будущее» выразило благодарность тем, кто принял участие в организации мероприятия: Управлению по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области и Общественному совету при УМВД России по Псковской области, членам Общероссийской общественной организации «Матери - против наркотиков».

Отмечается, что проекты «Искусство против суицида» и «Путешествие к истокам» реализуются с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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