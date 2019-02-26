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Общество

Студенты Псковского филиала академии ФСИН познакомились с историей пограничной службы

Студенты факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Псковского филиала академии ФСИН России побывали в Пограничном управлении ФСБ России по Псковской области, где посетили музейную экспозицию, посвященную истории пограничной охраны, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.

Экскурсию для студентов организовали декан факультета подготовки государственных и муниципальных служащих Юрий Пилявец и член совета ветеранов, старший преподаватель кафедры организации режима и оперативно-розыскной деятельности в УИС Владимир Киреев, который проходил службу в пограничных войсках на оперативных должностях от офицера отдела пограничного отряда до заместителя начальника пограничного управления.

Член совета Псковской региональной общественной организации «Союз ветеранов пограничных войск» Сергей Лепешкин рассказал об основных этапах героической истории Погранслужбы России.

Гости ознакомились с экспонатами выставки, на которой представлены знамена, фотографии, документы пограничников, их награды и форма.

Отметим, что в этом году 28 мая Пограничная служба России отметит 101-ю годовщину со дня образования. Пограничное управление ФСБ России по Псковской области подготовило передвижную выставку, которая начнет свою работу в Псковском филиале Академии ФСИН России, а затем будет экспонироваться в силовых ведомствах региона.

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