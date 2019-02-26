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Общество

Акцию «Безопасный двор» провели сотрудники ГИБДД в Печорах

В целях снижения количества ДТП, а также предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Печорский» провели акцию «Безопасный двор» в Печорах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, в ее рамках участникам дорожного движения напомнили о необходимости соблюдения скоростного режима во дворах.

Для того, чтобы привлечь внимание водителей к проблемам детской дорожной безопасности на дворовой территории, на дверных ручках припаркованных автомобилей были размещены специальные информационные таблички -  дорхенгеры. Они содержали информацию по профилактике дорожно-транспортных происшествий, а также обращения к взрослым с призывом обеспечивать постоянный контроль за поведением дошкольников и детей младшего возраста во время прогулок.

Сотрудники ОГИБДД уверены, что такие мероприятия будут способствовать формированию взаимоуважения между водителями и пешеходами не только на дорогах, но и во дворах.

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