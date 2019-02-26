0
23:01
Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год
22:45
Противопожарный рейд прошел в Стругокрасненском районе
22:00
Студенты Псковского филиала академии ФСИН познакомились с историей пограничной службы
21:21
Археологические работы у Поганкиных палат начались в Пскове
20:14
Акцию «Безопасный двор» провели сотрудники ГИБДД в Печорах
19:30
В Псковской области стартует прием заявок на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс»
18:13
Ирина Богачёва о послании президента: Очень четко и понятно поставлены задачи, и у нас есть настроение их выполнять
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошел в Стругокрасненском районе

Сегодня, 26 февраля, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности в Стругокрасненском районе провел профилактический рейд в населенных пунктах Новоселье, Вейтлус и Заполье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия жителям напомнили требования правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также правила пользования (эксплуатации) приборов печного отопления и электрообогревательных приборов в быту. Были организованы и проведены профилактические беседы, подворовые обходы, посещение частных домовладений и квартир многоквартирных домов.

В рамках проведенных мероприятий на информационных стендах в селе Новоселье, а также в торговых точках размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, граждане проинструктированы под роспись, распространены тематические листовки.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год
26 февраля 2019
Общественный совет УФСИН России по Псковской области подвёл итоги работы за 2018 год
Противопожарный рейд прошел в Стругокрасненском районе
26 февраля 2019
Противопожарный рейд прошел в Стругокрасненском районе
Студенты Псковского филиала академии ФСИН познакомились с историей пограничной службы
26 февраля 2019
Студенты Псковского филиала академии ФСИН познакомились с историей пограничной службы
Археологические работы у Поганкиных палат начались в Пскове
26 февраля 2019
Археологические работы у Поганкиных палат начались в Пскове
Акцию «Безопасный двор» провели сотрудники ГИБДД в Печорах
26 февраля 2019
Акцию «Безопасный двор» провели сотрудники ГИБДД в Печорах
В Псковской области стартует прием заявок на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс»
26 февраля 2019
В Псковской области стартует прием заявок на участие в региональном Чемпионате «Абилимпикс»
Ирина Богачёва о послании президента: Очень четко и понятно поставлены задачи, и у нас есть настроение их выполнять
26 февраля 2019
Ирина Богачёва о послании президента: Очень четко и понятно поставлены задачи, и у нас есть настроение их выполнять
Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени
26 февраля 2019
Митрополит Псковский и Порховский Тихон удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского III степени

Идет загрузка...