Противопожарный рейд прошел в Стругокрасненском районе

22:45, 26 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 26 февраля, сотрудник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Плюсскому и Стругокрасненскому районам в целях обеспечения пожарной безопасности в Стругокрасненском районе провел профилактический рейд в населенных пунктах Новоселье, Вейтлус и Заполье, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе мероприятия жителям напомнили требования правил пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, а также правила пользования (эксплуатации) приборов печного отопления и электрообогревательных приборов в быту. Были организованы и проведены профилактические беседы, подворовые обходы, посещение частных домовладений и квартир многоквартирных домов.

В рамках проведенных мероприятий на информационных стендах в селе Новоселье, а также в торговых точках размещены листовки на противопожарную тематику в соответствии с сезоном, граждане проинструктированы под роспись, распространены тематические листовки.