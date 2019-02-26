Признанный невменяемым житель Опочки предстанет перед судом за покушение на убийство знакомой

20:25, 26 февраля 2019, ПАИ

Опочецкий межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя, уличенного в покушении на убийство знакомой, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

Из материалов уголовного дела следует, что 4 августа 2018 года мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к сестре в Опочке. В ответ на высказанные в его адрес нравоучения относительно образа жизни, он стал сознательно манипулировать жизнеопасными действиями. Когда знакомая сестры сделала ему замечание, он рассердился и ударил ее находящимся в руках ножом в грудь. В это время хозяйка квартиры закрыла собой потерпевшую и стала кричать о помощи, в результате чего мужчина вынужден был ретироваться, а потерпевшая осталась жива лишь благодаря своевременно оказанной ей медицинской помощи.

Изучение личности данного лица показало, что годом ранее он был освобожден из мест лишения свободы, где отбывал наказание за убийство. Согласно заключению психиатрической судебной экспертизы, мужчина признан страдающим психическим расстройством, исключающим вменяемость.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о применении в отношении данного лица принудительных мер медицинского характера.