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Общество

Планы работ городских служб на март обсудили в Пскове

Сегодня, 26 февраля, глава Пскова Иван Цецерский в ходе рабочего совещания с представителями органов местного самоуправления по обсуждению плана работ на март определил основные мероприятия и поставил задачи городским службам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

В совещании приняли участие заместители главы города Пскова Сергей Гаврилов, Елена Полонская и Владимир Воробьев, глава администрации Пскова Александр Братчиков и его заместители Александр Коновалов, Валентина Зубова.

Также участниками обсуждения плана работы городских служб на март стали представители Управления образования, Управления городского хозяйства, Управления культуры и сотрудники структурных подразделений Псковской городской Думы и администрации города.

Участники совещания обсудили подготовку к ключевым общегородским тематическим мероприятиям в марте 2019 года. 1 марта в Пскове пройдут траурные мероприятия, посвященные памяти погибших псковских десантников 6-ой роты. В начале марта традиционно запланированы тематические концерты, посвященные 8 марта и проведение Масленичных гуляний.

В частности, начальник Управления культуры Юрий Мартынов отметил, что в этом году было принято решение провести мероприятия, посвященные проводу зимы и Масленице 10 марта в 13:00, а традиционное сжигание чучела Масленицы запланировано на 16:00. Он подчеркнул, что до этого программа обсуждалась и все изменения, внесенные в нее, связаны с пожеланиями, которые жители города Пскова высказали ранее после проведения праздничных мероприятий.

Также 10 марта с 12:00 в сквере у Дома офицеров состоится театрализованное представление «Масленица – честная, да проказница большая!». В программе праздника интерактив от Деда Мороза, блинный переполох, народные забавы, сжигание чучела Масленицы. Артисты и творческие коллективы Дома офицеров –  танцевальные коллективы «Русские узоры» и «Псковские кружева», ансамбль «Голубые молнии» и вокальная группа «Лаванда» —  готовят праздничные номера. По заявкам зрителей в большой праздничный хоровод с розыгрышами, призами и особыми угощениями псковичей будут приглашать артисты комического трио «Фиалки в пыли».

Иван Цецерский также напомнил участникам совещания, что на 29 марта запланировано проведение сессии Псковской городской Думы и дал поручение специалистам гордумы и администрации Пскова подготовить все необходимые для вынесения на сессию документы.

Помимо этого, в марте запланированы контрольные выезды главы Пскова на объекты городской инфраструктуры и по контролю за качеством уборки города, также по графику будут организованы выезды депутатов на свои избирательные округа.

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