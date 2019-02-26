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Общество

Начался прием заявок для участия в чтениях «Библиотека в усадьбе» в Пушкинском музее-заповеднике

В Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» начинают принимать заявки от желающих выступить на традиционных научно-практических чтениях «Библиотека в усадьбе». Об этом корреспонденту Псковского агентства информации сообщила пресс-атташе учреждения Лидия Токарева.

Собеседница агентства уточнила, что эта ежегодная «целевая» конференция, посвящена, в частности, изучению усадебных библиотек XVIII—XX веков, как утраченных, так и сохранившихся; однако, шире, она представляет собой разговор о культуре России допушкинского, пушкинского и постпушкинского времени. В этом году чтения назвали строками из стихотворения «Простите, верные дубравы!»: «От вас беру воспоминанье, / А сердце оставляю вам...». Заседания пройдут в «Михайловском» в период с 25 по 27 апреля. Узнать о конференции подробнее, а также найти образец заявки (для тех, кто хотел бы сделать сообщение или доклад по итогам своих научных изысканий по объявленной теме) можно здесь.

Стать слушателем чтений «Библиотека в усадьбе» с правом обсуждения услышанного можно без каких-либо предварительных согласований, совершенно свободно.

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