День белого медведя отмечается 27 февраля

10:12, 27 февраля 2019, ПАИ

Сегодня, 27 февраля, отмечается Международный день полярного медведя (День белого медведя). Как пишет портал calend.ru, основной целью его проведения является распространение информации о полярных медведях и привлечение внимания общества к необходимости их охраны.

К этой дате традиционно природоохранные и экологические организации готовят различные публичные акции и просветительские мероприятия.

По оценкам ученых, в мире насчитывается примерно 20-25 тысяч особей белого медведя (данные на 2014 год). Ведущие мировые специалисты, изучающие полярных медведей, опубликовали данные о том, что из 19 субпопуляций полярного медведя — восемь уменьшились, три остаются стабильными, а одна увеличилась. Данные об остальных семи субпопуляциях собрать пока трудно.

Таяние льдов в Арктике, происходящее в результате глобального потепления, может привести к исчезновению двух третьих белых медведей к 2050 году. Международный день полярного медведя знаменателен для пяти стран, на территории которых обитают популяции белого медведя, — России, Норвегии, Канады, Гренландии и Соединенных Штатов Америки (Аляска). Белый медведь занесен в Международную Красную книгу и в Красную Книгу России.