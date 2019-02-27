Пскович погиб на пожаре в собственном доме из-за неосторожного обращения с огнем

09:19, 27 февраля 2019, ПАИ

26 февраля в 12:32 поступило сообщение о возгорании в жилом доме на Заречном переулке в Пскове. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, огонь повредил комнату на площади 3 квадратных метра. На месте пожара обнаружен погибшим 65-летний собственник жилища. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем погибшего.

Сегодня, 27 февраля, в 2:20 поступило сообщение о пожаре в деревне Авдоши Пушкиногорского района. Там сгорела пристройка к дому, закопчена комната. Причиной возгорания, по предварительным данным, стал аварийный режим работы электросети. Огнеборцы спасли два жилых дома и баню, пострадавших нет.