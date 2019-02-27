Узаконить самообразование предлагается в России

09:54, 27 февраля 2019, ПАИ

В России могут узаконить самообразование. Речь идет о среднем профессиональном и высшем образовании. В 2019 году будет разработан способ подтверждения полученных знаний. Зачет отдельных курсов планируется ввести в первую очередь, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минобрнауки.

Эксперты полагают, что это нововведение позволит россиянам снизить расходы на образование и повысить свою квалификацию. При этом они считают, что предложенная Министерством инициатива больше подходит для дополнительных курсов. По их мнению, основную программу студентам выгоднее изучать в обществе. Так они смогут заручиться полезными связями.

Стоит отметить, что сейчас в России позволяется осваивать самостоятельно только материалы школьной программы. Кроме того, допускается ускоренное изучение предмета.