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Общество

75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков отпраздновали в Бежаницком районе

В Бежаницком районе отпраздновали 75-ую годовщину освобождения от немецко-фашистских  захватчиков. В торжествах приняли участие активисты бежаницкого отделения «Единой России», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

Программа мероприятий началась с массового шествия по улицам поселка к братскому захоронению на улице Смольной, где состоялся торжественный митинг. К памятной стеле пришли ветераны, работники тыла, представители общественности, сотрудники учреждений, школьники.

«Мы отмечаем одну из важных и знаменательных дат в жизни нашего района - 75 лет назад войска 2-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии Попова освободили поселок Бежаницы. 32 месяца оккупации остались позади, - напомнил глава Бежаницкого района, член местного политсовета «Единой России» Сергей Михеев. - Первыми в поселок вошли части 26 стрелковой дивизии под командованием полковника Черепанова. В освобождении района в целом принимали участие воины пяти дивизий и соединений. В боях за маленький райцентр Псковской земли проявился характер всей Великой Отечественной войны в целом: все национальности, все возрасты, все вероисповедания, гражданские и военные лица, мужчины и женщины приняли участие в великом деле освобождения от фашистских захватчиков».

Жители поселка почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы.

Еще один митинг, посвященный юбилейной дате, прошел с участием партийцев в селе Чихачёво.

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