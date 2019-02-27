Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники

09:34, 27 февраля 2019, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу России табачной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.

В многосторонний автомобильный пункт пропуска Убылинка Пыталовского района на выезд из России прибыл грузовой автомобиль Scania под управлением 29-летнего жителя одного из сопредельных государств. В ходе осмотра салона транспортного средства в технологической полости под нижней спальной полкой пограничники выявили признаки оборудования тайника. Из него специалисты извлекли порядка 340 пачек табачных изделий.

Другой случай произошел уже в железнодорожном пункте пропуска Себеж. На выезд из России прибыл пассажирский поезд международного следования «Москва – Рига». При совместном осмотре состава с представителями контрольных органов в одном из вагонов поезда выявили табачную продукцию, которая была спрятана на верхней багажной полке за матрасом. Как позже выяснилось, это было не единственное место укрытия сигарет.

В другом вагоне специалисты обнаружили сигареты в туалете со стороны нерабочего тамбура за никелированными кожухами, закрывающими трубы. В общей сложности в поезде было найдено порядка 250 пачек табачной продукции различных наименований.

Выявленная продукция изъята. Проводятся процессуальные действия и проверочные мероприятия.