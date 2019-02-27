Незаконный ввоз почти 600 пачек сигарет пресекли псковские пограничники
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли две попытки незаконного перемещения через государственную границу России табачной продукции, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства.
В многосторонний автомобильный пункт пропуска Убылинка Пыталовского района на выезд из России прибыл грузовой автомобиль Scania под управлением 29-летнего жителя одного из сопредельных государств. В ходе осмотра салона транспортного средства в технологической полости под нижней спальной полкой пограничники выявили признаки оборудования тайника. Из него специалисты извлекли порядка 340 пачек табачных изделий.
Другой случай произошел уже в железнодорожном пункте пропуска Себеж. На выезд из России прибыл пассажирский поезд международного следования «Москва – Рига». При совместном осмотре состава с представителями контрольных органов в одном из вагонов поезда выявили табачную продукцию, которая была спрятана на верхней багажной полке за матрасом. Как позже выяснилось, это было не единственное место укрытия сигарет.
В другом вагоне специалисты обнаружили сигареты в туалете со стороны нерабочего тамбура за никелированными кожухами, закрывающими трубы. В общей сложности в поезде было найдено порядка 250 пачек табачной продукции различных наименований.
Выявленная продукция изъята. Проводятся процессуальные действия и проверочные мероприятия.