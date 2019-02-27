Лауреатами международного конкурса стали три представителя псковского колледжа искусств
Лауреатами III Международного конкурса пианистов «Viva il pianoforte» стали три представителя Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе учебного заведения.
Конкурс состоялся 24 февраля в Санкт-Петербурге. Международное жюри под председательством профессора Казанской государственной консерватории Евгения Михайлова присудило первую премию в номинации «Сольное фортепиано» студентке 3 курса Светлане Ендальцевой (класс преподавателя Андрея Иванова).
Лауреатом третьей премии стала студентка 1 курса Алина Лексунова (класс преподавателя, Заслуженного учителя России Алисы Чирковой).
Преподаватель колледжа Виктор Иванов стал обладателем диплома лауреата третьей степени в номинации «Преподаватели-исполнители».
В пресс-службе добавили, что по условиям конкурса лауреаты 1-3 степени получают денежные сертификаты для участия в конкурсах в Турции и Черногории в течение года, а также они имеют возможность выступить на фестивале «Viva music» в Карнеги-Холл (Нью-Йорк) в течение двух лет.