Более 470 заявлений на оплату дошкольного образования из средств маткапитала поданы в Псковской области

11:10, 27 февраля 2019, ПАИ

С 1 января 2018 года по 1 февраля 2019 года в территориальные органы Пенсионного фонда России (ПФР) по Псковской области поступили 472 заявления на оплату услуг дошкольного образования из средств материнского капитала. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, средства получили уже 394 семьи.

Напомним, с 2018 года владельцы сертификатов могут направить средства государственной поддержки на оплату услуг дошкольного образования уже с момента получения сертификата на материнский капитал.

В соответствии с изменениями родители вправе выбрать любую организацию, имеющую право на оказание образовательных услуг. При этом законодательством исключается требование о наличии обязательной аккредитации учебной программы, по которой обучается ребенок (дети).

Обязательным условием для образовательных организаций и организаций, которые предоставляют услуги по обучению наряду с прочими направлениями деятельности, является наличие лицензии на осуществление образовательной работы.