Мобильная приемная прокурора области завершила работу в Стругокрасненском районе

19:38, 27 февраля 2019, ПАИ

29 января в селе Новоселье Стругокрасненского района в рамках работы мобильной приемной прокурора области заместитель прокурора области Виктор Борисенко, руководители структурных подразделений аппарата прокуратуры области осуществили выездной прием граждан. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, поводами для жалоб, с которыми заявители обратились в мобильную приемную, стали защита их прав.

«В ходе личного приема заявителям подробно разъяснены положения федеральных законов, регламентирующих правоотношения, непосредственно затрагивающие их проблемы. По всем поступившим обращениям организованы проверки. Ход их проведения и реальное устранение выявленных нарушений закона контролирует прокурор области», - отметили в прокуратуре.

В ходе выезда также проведена проверка соблюдения порядка рассмотрения обращений и приема граждан в администрации сельского поселения «Новосельская волость» и в прокуратуре Стругокрасненского района.