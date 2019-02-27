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Общество

В отношении гендиректора одной из кондитерских компаний в Пскове возбуждено дело за уклонение от уплаты налогов

Второй отдел по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области по материалам УЭБ и ПК УМВД России по Псковской области возбудил уголовное дело в отношении генерального директора псковской компании, занимающейся производством кондитерских изделий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального ведомства, он подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «б» части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере).

По версии следствия, руководитель предприятия в бухгалтерском учете организации за 2014-2016 годы внес заведомо ложные сведения о взаимоотношениях с подконтрольными организациями, использующими услуги компаний, не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, в том числе фирм-однодневок. В результате создания фиктивного документооборота он необоснованно заявил налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость и уменьшил налогооблагаемую базу, что позволило уклониться от уплаты налогов с организации на общую сумму почти 75 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовных дел продолжается.

Исполняющий обязанности руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Псковской области Дмитрий Больбух отметил, что целью уголовного преследования за экономические преступления является восстановление справедливости и восполнение причиненного государству ущерба в виде возвращения денежных средств, которые подлежат перечислению в казну. 

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