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Общество

Михаил Ведерников принял участие в работе группы по контролю за эффективностью реализации нацпроектов при президиуме президентского совета

26 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников в Доме правительства РФ в Москве принял участие в заседании межведомственной рабочей группы по мониторингу и контролю за эффективностью реализации национальных и федеральных проектов при президиуме Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники заседания заслушали информацию о системе ценообразования в закупках для государственных и муниципальных нужд на примере Москвы, обсудили проблемы, возникающие при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте объектов с привлечением средств федерального бюджета, и пути их решения. Также рассматривался вопрос о необходимости проведения оценки экономической эффективности строительных норм и правил (СНиП) и санитарно-эпидемиологическихправил и нормативов (СанПиН).

Еще один пункт повестки касался исполнения поручения председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева об оптимизации результатов и мероприятий национальных и федеральных проектов, связанных с обучением, повышением квалификации, подготовкой и переподготовкой кадров.

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