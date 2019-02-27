Поставить на кадастровый учёт кладбища в Красногородском районе потребовала прокуратура

13:51, 27 февраля 2019, ПАИ

По требованию прокурора Красногородского района земельные участки, на которых расположены гражданские кладбища, будут поставлены на кадастровый учет. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

В ходе проверки было установлено, что в нарушении требований федерального закона данные участки, находящиеся в собственности администрации Красногородской волости, не поставлены на кадастровый учет. «Отсутствие необходимых документов, определяющих границы земельных участков, занятых под кладбища, может привести к нарушению границ смежных с указанными участками земель и, как следствие, захоронению тел на земельных участках с нарушением назначения земли. Кроме того, места захоронения относятся к опасным объектам и требуют соблюдения целого ряда обязательных норм», - пояснили в прокуратуре.

Решение суда не вступило в законную силу, однако администрация поселения уже приступила к устранению нарушений.