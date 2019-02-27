Для общественного контроля за темой обращения с ТКО в Псковской области создадут специальный интернет-ресурс

11:53, 27 февраля 2019, ПАИ

В Псковской области планируется создать интернет-ресурс по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), чтобы люди могли в рамках общественного контроля присылать туда фотографии не убранных контейнеров, задавать вопросы, и оперативно получать ответы. Об этом заявил председатель Комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов на встрече с журналистами 27 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

По словам Сергея Грахова, пока не решено, будет ли создан сайт, страница или группа в соцсетях, но определено, что этой работой займётся администрация Псковской области.

Он напомнил, что сейчас жители Псковской области получили первые квитанции за ТКО и пояснил, каким образом была рассчитана указанная в них сумма. «Мы берем тариф за кубометр и умножаем его на 0,12, получается ориентировочно 95 рублей на одного чел в месяц», - сказал Сергей Грахов.